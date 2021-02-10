Google внедряет функцию, которая станет прямым конкурентом Apple: обновленный Google Messages.

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Google внедряет функцию, которая станет конкурировать Apple: обновленный Google Messages.

10.08.2023 52 0

Конкурент Apple?

Прошло много времени с тех пор как Google начал продвигать RCS как новый стандарт для текстовых сообщений, заменив SMS. Пока компания работает над привлечением больше игроков, технологический гигант из Маунтин-Вью продолжает добавлять новые функции.

 

google logo

 

В новой разработке Google объявил, что RCS теперь будет включен по умолчанию для всех пользователей, если пользователи не выключили его раньше. Кроме того, сообщения RCS в программе "Сообщения" теперь по умолчанию будут полностью зашифрованы.

 

Что касается регистрации в RCS, вместо ручной регистрации в службе или регистрации с помощью телефонного номера, регистрация теперь будет происходить автоматически и в фоновом режиме, без необходимости вводить данные пользователя.

 

Благодаря сквозному шифрованию сообщения будут оставаться конфиденциальными как от Google, так и операторов сети, что делает это важной вехой для сервиса. Компания также объявила, что групповые чаты в сообщениях также имеют сквозное шифрование.

google mas

 

Кроме шифрования, RCS имеет несколько улучшений по сравнению со стандартными SMS, например индикаторы ввода текста, уведомления о прочтении, а также возможность обмениваться фотографиями и видео высокого разрешения.

 

Теперь Google Messages смотрится настоящим конкурентом iMessage для пользователей Android. В то время как Google работает над тем, чтобы убедить больше производителей использовать RCS, Apple является главным противником, но если Apple примет его, обмен текстовыми сообщениями между телефонами iPhone и Android станет гораздо лучше.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 10.08.2023
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Google внедряет функцию, которая станет конкурировать Apple: обновленный Google Messages.