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Google выпустила приложение Gmail для Wear OS: просмотр почтового ящика, читать сообщения и отвечать на письма прямо из своего запястья

06.10.2023 116 0

Еще больше приложений для ваших часов

Google постоянно совершенствует Wear OS, добавляя новые функции и приложения. В рамках этих усовершенствований компания только что анонсировала приложение Gmail, специально разработанное для смарт-часов на Wear OS. Приложение позволяет пользователям управлять своими почтовыми ящиками Gmail непосредственно на запястье.

 

gmail

 

Gmail для Wear OS уже доступен для загрузки из Google Play Store и работает на всех смарт-часах под управлением Wear OS 3 или 4. С помощью этого приложения пользователи могут просматривать свой почтовый ящик, читать и отвечать на электронные письма, а также переключаться между несколькими аккаунтами прямо из своего запястья.

 

До этого выпуска пользователи Wear OS могли получать только уведомления от Gmail – так же, как они могли получать уведомления от любого другого приложения – и выполнять базовые действия, такие как архивирование, ответ или удаление электронных писем.

 

Более того, приложение также поддерживает усложнение циферблата часов, показывающее новые электронные письма. Это не показывает все ваши непрочитанные письма, а только поступившие недавно.

 

gmail

 

Кроме программы Gmail, Google также работает над тем, чтобы перенести другие программы на WearOS, например Google Calendar. Однако он еще не работает и компания не сообщила, когда планирует его выпустить. Мы надеемся, что Google выпустит больше нативных приложений для смарт-часов на Wear OS.

 

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Источник: theverge

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 06.10.2023
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Google выпустила приложение Gmail для Wear OS: просмотр почтового ящика, читать сообщения и отвечать на письма прямо из своего запястья