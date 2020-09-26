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YouTube для Android TV обновился и стал еще удобнее

26.09.2020 754 0

Google продолжает упрощать жизнь пользователям Android TV – в этот раз обновляя приложение YouTube.

 

YouTube Android Tv

 

Наверное, без приложения YouTube тяжело представить Android TV. Да что там говорить – многие специально покупают смарт-телевизоры, чтобы удобнее потреблять контент с YouTube. Очевидно, что именно поэтому Google активно развивает приложение своего видеохостинга для Android TV. Как раз в течение этой недели компания начала рассылку обновленной версии приложения, которая должна упросить многим пользователям жизнь.  

 

Предыдущий интерфейс уже имел аккуратный интерфейс, но в нем был один заметный недостаток – при вызове панели поиска перекрывалась половина видимой зоны проигрываемого ролика. Теперь панель поиска стала удобнее и лаконичнее – заголовок стал меньше и располагается в верхней части экрана. Также название видео не засоряет верхнюю часть панели поиска.

 

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Также немного переделана нижняя панель интерфейса: кнопки лайка/дизлайка, установки качества и другие теперь по умолчанию скрываются. Кроме того, кнопки стали меньше. Вдобавок ко всему, из нового интерфейса YouTube полностью уйдут кнопки воспроизведения/паузы и пропуска. Пользователи увидят минималистичную панель поиска с горизонтальным списком рекомендуемых видео.

 

Прошлая версия YouTube Android TV

 

Ожидается, что нововведения в пользовательском интерфейсе придут и на другие платформы. Однако официальных заявлений об этом не поступало. Ждем новостей в ближайшее время.

 

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Телевизор c Android TV

 

Источник: 9to5Google

YouTube Android TV Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 26.09.2020

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YouTube для Android TV обновился и стал еще удобнее