Google выпустила исправление для сканера отпечатков пальцев Pixel 6 и Pixel 6 Pro

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Дактилоскопический датчик в Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет работать шустрее и корректнее

После выхода Google Pixel 6 владельцы новенького смартфона начали массово жаловаться на медленную работу сканера отпечатков пальцев. Позднее появились жалобы не только на то, что смартфон долго разблокируется, но и на то, что это можно сделать по чужому отпечатку пальца, а разрядка Pixel 6 способна вывести из строя сам сканер.

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И вот сегодня пришло сообщение, что Google выкатила обновление для Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Среди изменений упоминается «повышение производительности» встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев. Ряд пользователей, которые успели установить апдейт, отмечают, что скорость и надежность работы сканера действительно улучшились.

Как правило, Google выпускает обновления для Pixel-фонов в начале месяца и выход «промежуточного» апдейта в середине месяца может означить лишь то, что компания посчитала необходимым оперативно решить проблемы со сканером отпечатков пальцев, в адрес которого посыпалось немало критики. Удалось ли разработчикам исправить все проблемы, узнаем уже по отзывам реальных владельцев Pixel 6 и Pixel 6 Pro после установки обновления.

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Источник: androidauthority