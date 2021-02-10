Правда, что представят Google Pixel Fold? Видимо, нет

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Компания отменяет заказы на комплектующие для сгибаемого смартфона

Складные устройства стали делом обыденным и уже не вызывают вау-эффекта. Скорее спортивный интерес и любопытство, как далеко продвинутся производители в деле надежности и долговечности подобных устройств. Судя по впечатлениям от Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, ими можно пользоваться. Они еще дорогие, но уже не запредельно. Свой сгибаемый Pixel хочет выпустить в скором времени и Google.

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Точнее хотела, но от этой идеи отказалась в последний момент. Один из информаторов утверждает, что Google практически в последний момент отменила складной смартфон. Она отменила заказы на комплектующие для этого устройства. Причина отмены Pixel Fold — перфекционизм и нежелание рисковать. Компания абсолютно не уверена, что ее творение будет конкурентоспособным и сможет на равных соперничать со складными устройствами Samsung.

Интересно, что складной смартфон был важен для компании и она всерьез озаботилась созданием адекватного софта для него. Google выпустила в конце октября специальную версию зеленого робота Android 12L, ориентированную на аппараты со складными дисплеями. Возможно, навсегда проект Pixel Fold не закрыт. Компания лишь возьмет паузу, чтобы достойно ответить тем складным устройствам, которые есть на рынке.

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Источник: mydrivers