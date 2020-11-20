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Google выпустит приложение Google Stadia для iPhone совсем скоро

20.11.2020 40 0

Спустя год после презентации сервиса Stadia, Google готовит приложение под iOS.

 

Google Stadia App Store

 

Google готовится к тестированию долгожданной версии своего сервиса Stadia для iOS. Однако тут не все так просто. Чтобы избежать новой странной политики App Store в отношении потокового воспроизведения игр, Google сделает версию Stadia для iOS  обычным веб-приложением, полностью обходя правила Apple стороной.

 

Не так давно Apple, по сути, запретила распространение игр в соответствии с новой политикой App Store. Ее смысл заключается в том, что компания не могла просматривать все содержимое выложенных приложений, и ей не хотелось быть в неведении. Если говорить проще, американская компания хотела получать еще больше комиссии за выкладывание новых приложений на своей площадке.

 

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Google нашел способ полностью обойти новые правила Apple, благодаря возможностям веб-приложений (PWA). Такой тип приложений позволяет Google копировать опыт работы с привычным мобильным клиентом на хитроумно спроектированном веб-сайте, который можно даже установить как приложение.

 

Google Stadia iOS

 

Google подтвердил, что публичное тестирование PWA-приложения Stadia для iOS начнется через несколько недель. Проверять планируют общую производительность и базовые функций, так что, скорее всего, сразу будет выпущена самая ранняя бета, из-за чего опыт использования будет не самый приятный.

 

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На сегодняшний день информации о том, как подписаться на участие в бета-тестировании, или же как это можно сделать, пока нет. Но вряд ли Google будет сильно задерживать это событие.

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Google Stadia

 

Источник: SlashGear


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Google Google Stadia Apple iOS iPhone
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.11.2020

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Google выпустит приложение Google Stadia для iPhone совсем скоро