Пользователи из Великобритании получат бесплатный набор Google Stadia, если пользуются YouTube Premium

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Приставка Chromecast Ultra и геймпад Google Stadia – вот что бесплатно получают британцы, имеющие подписку на YouTube Premium.

Chromecast Ultra﻿

Называется «Везет же некоторым!». Пользователи YouTube Premium из Великобритании могут получить крутой набор Google Stadia совершенно бесплатно.

Последние пару лет Google активно рекламирует свою подписку YouTube Premium, предлагая новым пользователям неплохие бонусы. Чего только стоит возможность получить бесплатную колонку Nest Mini. А последняя промо-акция позволит подписчикам YouTube Premium в Великобритании получить пакет Stadia Premiere Edition абсолютно бесплатно.

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Независимо от того, пользуется ли человек Stadia уже давно или же не пользовался никогда, подписка YouTube Premium поможет большему количеству людей попробовать игровой сервис от Google в наиболее комфортном варианте.

Если пользователь YouTube Premium находится в Великобритании, то он уже автоматически имеет право получить бесплатный набор Stadia Premiere Edition.

Страница оформления запроса на бесплатный набор﻿

Чтобы воспользоваться промо-акцией, пользователю необходимо перейти на официальную страницу акции Stadia, где необходимо будет оформить заявление. Вскоре после этого пользовать получит электронное письмо с подтверждением участия в промо-акции, в котором будет предложено подождать, пока Google подтвердит ваше право на бесплатный набор Stadia Premiere Edition.

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До недавнего времени в комплект Stadia Premiere Edition входили три продукта: приставка Chromecast Ultra, геймпад Stadia и трехмесячная подписка на Stadia Pro. Компании пришлось убрать пункт подписки из этого пакета, чтобы снизить цену до 99,99 долларов.

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Геймпад Google Stadia﻿



Источник: Reddit



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