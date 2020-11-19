У бюджетного OnePlus N100 дисплей все-таки поддерживает 90 Гц

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Как ни странно, но бюджетник от OnePlus N100 поддерживает частоту обновления 90 Гц, но компания решила не говорить об этом.

В последнее время многие смартфоны из семейства BBK сделали смартфоны с дисплеями с повышенной «герцовкой» обыденностью. Даже дешевые Realme выходят на рынок с 90-герцовыми экранами, и все воспринимают это как само собой разумеющееся. Не отстают и старшие братья по BBK – OnePlus.

В прошлом году OnePlus взяла на себя обязательство сделать повышенную «герцовку» основным элементом всех своих будущих смартфонов, но когда речь зашла о доступной модели OnePlus Nord N100, то компания немного регрессировала.

На презентации Nord N100 было сказано, что новинка будет иметь дисплей с частотой обновления изображения 60 Гц. Это расстроило многих фанатов, и компания попыталась пояснить, что ее обещание установки более продвинутых дисплеев относилось только к определенной линейке телефонов, поскольку линейка OnePlus Nord тогда еще даже не вышла на рынок.

Теперь ситуация стала еще запутаннее. Издание Android Authority сообщает, что частота обновления дисплея самого дешевого OnePlus – N100 – все-таки держится на уровне 90 Гц. Более того, OnePlus сами подтвердили это, без каких-либо объяснений предыдущих вводящих в заблуждение заявлений.

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Издание также отмечает, что OnePlus Nord N100 является практически полной копией недавно выпущенного OPPO A53, что может показаться разочаровывающим для ярых фанатов OnePlus. Но хотя бы многих может успокоить факт того, что в OPPO A53 официально заявлена поддержка 90 Гц.

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Источник: GSMArena



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