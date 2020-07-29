Google добавила поддержку работы Stadia через 4G и 5G сети. Теперь играть можно действительно где угодно

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Интересные новости приходят из офиса Google. Снова мы будем кусать локти, ведь, как и многие проекты Google, этот сервис так и не может дойти до наших стран. Сервис облачного гейминга Stadia обзавелся крутой фичей – теперь к серверам можно подключаться не только по Wi-Fi сети, но и через мобильный интернет. Новейшая функция должна облегчить доступ к видеоиграм на ходу.

Естественно, функция пока экспериментальная, вводится постепенно, чтобы изучить любые минусы ее работы. Google объявила о нововведении вчера. Пользователи смогут подключиться к Stadia через сети 4G или 5G.

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Напомним, что геймерская платформа позволяет «стримить» игры на совместимые устройства – даже AAA-тайтлы. Google запускает игру на своих собственных серверах, поэтому аппаратные требования к устройству юзера остаются минимальными. Но для того, чтобы иметь возможность открывать игры, все равно необходимо хорошее соединение, а во время использования стопроцентно будет потрачено много данных. Поэтому стоит хорошенько подумать, стоит ли игра свеч. Однако, если у вас безлимит на передачу мобильных данных, то вам и переживать особенно незачем.

Чтобы включить данную функцию, необходимо зайти в приложение Stadia на смартфоне. Далее нужно нажать на свой аватар в правом верхнем углу, чтобы войти в меню настроек, затем выбрать «Экспериментальные функции» и, наконец, включить галочку «Использовать мобильные данные». Google подробно описали этот процесс в своем блоге, в котором и было объявлено об этой функции.

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С ростом популярности консолей Google работали над пополнением своего каталога игр. С появлением нового поколения консолей Stadia может стать хорошей альтернативой крупным тратам на новую приставку.

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Источник: Engadget