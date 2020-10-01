Google придумали новую прошивку для своих устройств Chromecast

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Google выпустила новую прошивку, улучшающую пользовательский опыт Android TV.

Вчера Google представили новое устройство Chromecast – та самая мини-приставка, которую в Сети назвали «Sabrina». По случаю его выпуска Корпорация добра выпустила специальную оболочку для Android TV и назвала ее просто – Google TV.

Google TV – не просто бессмысленный лончер. Это полноценная операционная система для телевизоров, которая предлагает удобную поддержку потоковых приложений.

Естественно, Google TV базируется на Android TV, но имеет свою философию, которую Google пообещали перенести на обычный Android TV в будущем. Самым удобным нововведением станет появление на главной странице персонализированных рекомендаций шоу и сериалов в потоковых сервисах.

Прошивка интегрируется с Google Ассистентом, чтобы вы могли добавлять сериалы и фильмы в ваш личный список – теперь вы можете искать контент на смартфоне или компьютере и добавлять его в аккаунт в Google TV.

Очевидно, новая прошивка поддерживает YouTube TV и голосовой поиск через Google Ассистент. Доступен режим Ambient, в котором осуществлена поддержка Google Фото. Также через специальные приложения есть возможность управлять умным домом: доступен просмотр видео-потока с Google Nest и умного дверного звонка.

Напомним, что новая маленькая приставка Google Chromecast с Google TV теперь доступен для покупки в США за скромные 49 долларов.

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Источник: Droid Life



https://andro-news.com/news/google-vykatili-poleznoe-obnovlenie-svoemu-prilozheniyu-google-f.html Google выкатили полезное обновление своему приложению Google Фото(в Адм. панель)