Google запустила серию видео YouTube Shorts под названием The Play Report в Google Play Store: теперь выбирать приложения будет еще удобнее

YouTube Shorts теперь в Google Play Store

В дополнение к спискам и другим письменным рекомендациям, серия видео YouTube Shorts под названием The Play Report является последней частью редакционного содержимого, внедряемого в Google Play Store.

Эта оригинальная серия освещает новейшие и лучшие приложения и игры в Google Play. Отчет о воспроизведении будет организован меняющимся составом «голосов экспертов», в том числе сотрудников Google и создателей YouTube, с коротким слоганом «скачать, что скачать» (download on what to download).

Он будет заметно отображаться в верхней части Play Store в виде карусели, а название подсвечиваемой программы будет появляться внизу каждой вертикальной миниатюры.

За кадром это просто YouTube Shorts, поскольку магазин приложений уже поддерживает обычные видео в списках. Правда, эта функция пока будет доступна выбранным пользователям в США. Для тех, кто сегодня не видит The Play Report, Shorts также будет загружен в имеющиеся аккаунты Google Play на YouTube, Facebook и Instagram.

Источник: blog.google