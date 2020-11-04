Google: зазоры в Google Pixel 5 это норма

349

Компания уверяет, что герметичности Google Pixel 5 ничего не угрожает, а зазоры нормальная часть дизайна

Сразу после старта продаж Google Pixel 5 на форумах по интересам появились жалобы на новинку. В числе первых негативных отзывов — смартфон приходит с зазорами по периметру дисплея или они начинают появляться через несколько дней после начала эксплуатации. Закономерности по части места отхода экрана от корпуса замечено не было. Было ясно одно, есть проблема на производстве со сборкой Pixel 5.

Естественно, что при таком дефекте говорить о водонепроницаемости и герметичности не приходится. Но так не считает сама Google. Она и вовсе не разделяет обеспокоенность пользователей, заявляя, что появляющиеся зазоры являются «нормальной частью дизайна Pixel 5».

Компания уверяет, что они исследовали часть устройств от клиентов и с учетом требований контроля качества с завода они пришли к выводу, что зазор между корпусом и дисплеем Pixel 5 является нормой. Более того, такая «особенность» не влияет на водо- и пыленепроницаемость или функциональность смартфона. Обещано работать индивидуально с каждым клиентом, чтобы решить любые его проблемы.

Демонтаж Google Pixel 5 показал, что дисплей не только садят на клей, но он еще и крепится к раме при помощи пяти клипс. Это сделано для того, чтобы обеспечить большую надежность и прочность соединения.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: 9to5google