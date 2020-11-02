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Google Pixel 5 разобран: так как все-таки работает беспроводная зарядка?

02.11.2020 176 0

Google Pixel 5 прошел через руки специалистов, которые смогли объяснить устройство очередного «флагмана» от Корпорации добра.

 

Pixel 5

 

После презентации Google Pixel 5 в Сети ходил единственный вопрос: как смартфон поддерживает беспроводную зарядку, несмотря на преимущественно металлический корпус? Google уже объяснил суть работы зарядки, но выпущенный вчера ролик на канале PBKReviews рассказал принцип устройства Pixel 5 в мельчайших деталях.

 

Все проще некуда – на спинке смартфона находится большой вырез, прямо посередине «оболочки» из алюминия, который позволяет катушке беспроводной зарядки творить чудеса. А пластик из специального состава («био-смолы»), который вы видите снаружи, лишь создает иллюзию единого корпуса.

 

Google Pixel 5

 

Само внутреннее «убранство» устройства не слишком поменялось по сравнению с предыдущими устройствами. Google установили антенны 5G рядом с клавишами управления громкостью и верхним краем, а экран крепко держится на месте благодаря небольшим крючкам.  

 

Специалисты PBKReviews отметили, что в сборке еще есть место для улучшений, зато сам разбор показывает безопасный подход Google к производству Pixel 5. По большому счету, мастеров не удивило решение Google вырезать дырку для катушки беспроводной зарядки.

 

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Однако, как многие заметили до этого разбора, скорее всего, Google пытается снизить ценник всеми возможными способами. И если все работает так, как надо, то зачем изгаляться, повышая затраты?

 

Видео с разбором: 

 

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Источник: SlashGear


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Google Google Pixel 5
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 02.11.2020

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Google Pixel 5 разобран: так как все-таки работает беспроводная зарядка?