Google Pixel 5 разобран: так как все-таки работает беспроводная зарядка?

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Google Pixel 5 прошел через руки специалистов, которые смогли объяснить устройство очередного «флагмана» от Корпорации добра.

После презентации Google Pixel 5 в Сети ходил единственный вопрос: как смартфон поддерживает беспроводную зарядку, несмотря на преимущественно металлический корпус? Google уже объяснил суть работы зарядки, но выпущенный вчера ролик на канале PBKReviews рассказал принцип устройства Pixel 5 в мельчайших деталях.

Все проще некуда – на спинке смартфона находится большой вырез, прямо посередине «оболочки» из алюминия, который позволяет катушке беспроводной зарядки творить чудеса. А пластик из специального состава («био-смолы»), который вы видите снаружи, лишь создает иллюзию единого корпуса.

Само внутреннее «убранство» устройства не слишком поменялось по сравнению с предыдущими устройствами. Google установили антенны 5G рядом с клавишами управления громкостью и верхним краем, а экран крепко держится на месте благодаря небольшим крючкам.

Специалисты PBKReviews отметили, что в сборке еще есть место для улучшений, зато сам разбор показывает безопасный подход Google к производству Pixel 5. По большому счету, мастеров не удивило решение Google вырезать дырку для катушки беспроводной зарядки.

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Однако, как многие заметили до этого разбора, скорее всего, Google пытается снизить ценник всеми возможными способами. И если все работает так, как надо, то зачем изгаляться, повышая затраты?

Видео с разбором:

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Источник: SlashGear



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