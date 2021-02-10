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Google сделала на Android защиту от меток-шпионов AirTag﻿

Компания Google наконец-то запустила систему уведомлений о чужих метках AirTag на устройствах Android. Это действительно важный шаг в обеспечении безопасности пользователей Android-смартфонов и предотвращении злонамеренного использования меток AirTag для слежения за ними.

Основные моменты:

1. Google начал развертывание системы предупреждений о присутствии рядом неизвестных трекеров (меток AirTag) для устройств на Android 6.0 и новее, то есть обновление не требует отдельной загрузки, а появится просто в настройках системы.



2. Система оповещения работает аналогично системе, предусмотренной для устройств iPhone. Если чужая метка AirTag находится вблизи вашего Android-смартфона в течение некоторого времени, вы получите уведомительное сообщение.



3. Пользователи могут нажать на оповещения, чтобы получить дополнительную информацию о трекере и увидеть карту, где он был замечен рядом с ними. Также есть опция "Воспроизвести звук", которая позволяет найти чужую метку без ведома владельца.



4. Чтобы активировать технологию обнаружения меток AirTag, пользователи могут перейти в приложение Google, затем в меню "Настройки" -> "Безопасность и чрезвычайные ситуации" -> "Предупреждение о неизвестных трекерах". Там же есть опция "Ручное сканирование".



5. Пока система хорошо работает только именно с метками AirTag от Apple, в то время как решения от других брендов (например, Samsung, Huawei) пока не поддерживаются. Хотя их распространенность гораздо меньше чем у яблочных трекеров, неплохо было бы оказать поддержку и этим меткам.



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Этот шаг от Google поможет обезопасить пользователей Android-устройств и предостеречь их о возможном незаконном отслеживании через метки AirTag.﻿

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Источник: blog.google