Рендеры Samsung Galaxy S22 все ближе к реальным изображениям

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Беглый сотрудник Samsung помог создать реалистичные рендеры Galaxy S22

Samsung завершила этап разработки и проектирования смартфонов серии Galaxy S22. По данным издания WinFuture компания приступила к массовому производству компонентов для флагманов. По всей видимости, сборка самих смартфонов стартует в конце ноября, и компания будет постепенно наращивать их выпуск, чтобы успеть приготовить достаточное количество устройств к старту продаж.

По слухам, представить семейство Galaxy S22 должны в конце января, а с 7 февраля компания начнет прием предзаказов на новинки. Отличился недавно ресурс Letsgodigital, который показал рендеры Galaxy S22. Созданы они на основе той информации, которую получило издание от бывшего сотрудника Samsung. Издание также сделало оговорку, что ровно также будет выглядеть и Galaxy S22+.

Резких движений по части дизайна компания делать не стала, видна преемственность с экстерьером предшественника. Galaxy S22 вновь получит наплывающий выступ основной камеры с тремя датчиками изображения, окрашенный в цвет корпуса. Дисплей на передней панели предложит минимальные рамки и врезанную по центру верхней части экрана фронтальную камеру.

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На нижней грани Galaxy S22 виден порт USB Type-C, микрофон и динамик. Расцветок должно быть минимум четыре: белая, черная, зеленая и розовое золото. В зависимости от региона продаж смартфон предложит чип Snapdragon 898 или Exynos 2200. Обещают до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, быструю зарядку на 25 Вт и разрешение всех трех датчиков на тыльной стороне может составить 12 Мп.

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Источник: letsgodigital, winfuture