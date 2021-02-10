Samsung Galaxy A13 5G: вот что ожидать от смартфона

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Характеристики и цена на Samsung Galaxy A13 5G появились в сети

В последние годы Samsung довольно стабильно поддерживает статус лидера рынка смартфонов. Но продажи периодически проседают и третий квартал нынешнего года стал одним из не самых успешных периодов для Samsung. Улучшить положение дел можно выходом новых моделей и, желательно, массовых и не слишком дорогих.

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Таким относительно доступным может стать Galaxy A13 5G, который должны представить до конца нынешнего года. Это будет типичный аппарат своего времени, и он предложит тот максимум, который способна дать Samsung за заданный прайс. Galaxy A13 5G приписывают чипсет Dimensity 700, IPS-дисплей разрешением FullHD+ и диагональю 6,48 дюйма.

Смартфон должен предложить сканер отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой и 4/6/8 Гб оперативной памяти. В активе Galaxy A13 5G должен быть флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб и трехкомпонентная тыльная камера с датчиками 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп. И ценник на аппарат с такими характеристиками может стартовать с отметки $250.

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Источник: gizmochina