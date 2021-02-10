Присядьте! Шок-цена на Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине и Xiaomi Mi Smart Band 6 без важной фишки

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Прайс на Xiaomi Mi 11 Ultra в Украине поистине чудовищный, а Mi Smart Band 6 пришел без NFC

Сегодня Xiaomi провела презентацию своих устройств в Украине словно торопилась сделать подарок к майским праздникам. Сюрприз случился, но вряд ли он понравился фанатам компании. Особой радости поклонникам Xiaomi она не принесла и многих ждало разочарование, а еще и шок.

Первый неприятный сюрприз связан с Xiaomi Mi Band 6. Его продажи стартуют уже завтра и оценили его в 1499грн. ($54). Дело даже не в том, что ценник подрос, а в том, что по каким-то своим соображениям было решено продавать фитнес-браслет в Украине без модуля NFC. Поэтому покупка Xiaomi Mi Smart Band 4 остается все еще актуальной.

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Привезли в Украину и Xiaomi Mi 11i, который стал глобальной версией Redmi K40 Pro+. Ее продажи стартуют в середине мая и на выбор предложили две модификации: 8/128 Гб — 18 999грн. ($685) и 8/256 Гб — 20 999грн. ($757). Напомним, что пользователь получит смартфон на базе Snapdragon 888 с оперативной памятью LPDDR5, флеш-накопителем UFS 3.1, 120-Гц дисплеем диагональю 6,67 дюйма, камерой 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп, стереодинамиками и аккумулятором на 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

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И на «десерт» был представлен Xiaomi Mi 11 Ultra. Компания предупредила, что в Украине будет доступна лимитированная версия и имя каждого, кто приобретет его впору занести в музей славы Xiaomi. Готовы узнать причину иронии? Это его цена. Запросили за версию с 12/256 Гб заоблачный ценник в 44 999грн. ($1622).

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Думаю, что теперь понятно, почему компания заговорила о лимитированной версии. Интересно будет узнать, найдется ли на просторах Украины тот, кто выложит такую сумму средств за Xiaomi Mi 11 Ultra. В этот раз компания превзошла сама себя, а заодно и конкурентов. Она запросила больше, чем просят в Украине за топовые модификации Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max.

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