Готовится к дебюту Moto G60S

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Moto G60S будет аппаратом среднего уровня с ценником в районе 300 евро

Линейка Moto G одна из популярных в модельном ряду компании и скоро в ней появится еще один представитель — Moto G60S. Уже из названия понятно, что это будет чуть улучшенная версия Moto G60, который вышел в апреле нынешнего года.

По данным сетевого информатора Судханшу Амбхоре, Moto G60S появится на рынке Европы с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Ценник на него должен составить от 300 до 320 евро. Что именно планируют прокачать в смартфоне помимо оперативной памяти (в Moto G60 — 6 Гб ОЗУ) не сообщается. Возможно, тут заменят чип Snapdragon 732G на что-то более свежее, а также увеличат мощность быстрой зарядки, и она будет выше 20 Вт.

Напомним, что Moto G60 обладает 6,8-дюймовым экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, батарейкой на 6000 мАч и быстрой зарядкой на 20 Вт. Имеется фронтальная камера на 32-мегапикселя со светосилой f/2.2, модуль NFC, слот для карт памяти до 1 ТБ и основная камера 108 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, а/2,2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11. Ожидается, что Moto G60S будет доступен только в одном цвете — синем.

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Источник: mysmartprice