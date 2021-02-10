Готовится к релизу Poco M3 Pro 5G: очередной двойник

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Redmi Note 10 5G сменит имя на Poco M3 Pro 5G

Когда, казалось бы, похороненную марку Poco возродили, наверное, мало кто ожидал, что Xiaomi пойдет так далеко и буквально за год с небольшим создаст в рамках бренда полноценный модельный ряд. Правда, при создании новинок компания не особо утруждает себя и взяла за правило практику смены шильдика с Redmi на Poco. Очередной результат ребрендинга — Poco M3 Pro 5G.

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На днях эта модель была замечена на сайте одного из регуляторов и теперь пришла новость, что Poco M3 Pro 5G станет лишь переименованной версией Redmi Note 10 5G. В отличие от базовой версии Poco M3 тут, прежде всего, делают ставку на поддержку сетей пятого поколения. И это будет один из доступных 5G-смартфонов в Индии с ценником около $185.

Poco M3 Pro 5G укомплектовали 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, процессором Dimensity 700 и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей, и основная камера обладает тремя датчиками изображения 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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О времени анонса Poco M3 Pro 5G информации нет. Предполагается лишь, что премьера может состояться до конца весны. Кстати, это не последнее переименование Redmi Note 10 5G. Ожидается, что в Китае этот смарфтон будет извсестен как Redmi 20X.

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Источник: mydrivers