Готовится к выходу Realme V25

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Realme V25 получит AMOLED-экран и Snapdragon 768G

Одна из серий, которую Realme начала активно обновлять с начала нынешнего года — Realme V. Следующей новинкой линейки должен стать Realme V25, который не так давно прошел процедуру сертификации в агентстве TENAA, как аппарат с модельным номером RMX3143.

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В оснащение смартфона войдет AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и в него встроят сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса Realme V25 составят 159,1х73,4х8,1 мм при весе 174 грамма. Внутри обещают восьмиядерный процессор Snapdragon 768G с графической подсистемой Adreno 620.

Регулятор указывает на наличие 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, аккумуляторной батареи емкостью 4400 мАч и операционной системы Android 11. Разрешение фронтальной камеры составило 32-мегапикселя и на тыльной стороне установили три датчика 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник также утверждает, что Realme готовит смартфон с чипом Snapdragon 780G. По данным TENAA, его оснастят 6,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной, фронталкой на 16 Мп, батарейкой емкостью 4220 мАч и основной камерой 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.



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Источник: gizmochina