Представили смарт-часы Realme Watch 2

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Вышли Realme Watch 2 с батарейкой на 315 мАч и пульсоксиметром

И года не прошло как на рынок вышли смарт-часы Realme Watch и вот сегодня они обрели преемника. Состоялась премьера Realme Watch 2 — второго поколения умных часов.

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Внешне это все те же Realme Watch, которые получили корпус квадратной формы и дисплей диагональю 1,4 дюйма разрешением 240х240 пикселей. В весе гаджет прибавил и теперь он весит 38 грамм. Объясняется прибавка тем, что внутри стоит аккумулятор емкостью 315 мАч против 160 мАч у предшественника. Обещано, что одного заряда батарейки должно хватить на 12 дней работы, а восполнить заряд можно будет при помощи магнитной зарядки.

Для всех поклонников водных видов спорта и активностей есть приятная новость, что смарт-часы защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. Среди слабых сторон Realme Watch была поддержка небольшого количества тренировок — 14. Теперь этот недостаток исправили, и второе поколение поддерживает 90 видов физической активности. Realme Watch 2 получили пульсометр, датчик измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Смарт-часы позволяют управлять камерой и музыкой, а вот можно ли на них читать уведомления — неизвестно.

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Realme Watch 2 уже скоро появятся в продаже в Малайзии и оценили их в $56. И это дешевле того, что сейчас просят в этой стране за первое поколение смарт-часов ($73). Нет ясности, когда Realme Watch 2 появятся на других рынках.

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Источник: androidauthority