У Realme будут свои ноутбуки

1060

Realme готовится выйти на рынок ноутбуков

Realme один из самых быстрорастущих брендов на рынке смартфонов. За три прошедших года этот выскочка сделал практически невозможное: из никому неизвестного производителя он превратился в того, с кем считаются и чьи продукты вошли в число народных. Планы у Realme самые амбициозные. Компания строит собственную экосистему и хочет оказаться в когорте лидеров рынка.

Читать также: Представили смарт-часы Realme Watch 2﻿

Realme постоянно расширяет портфолио продуктов и готовится опробовать свои силы в новом для себя сегменте. Она планирует выпустить свой первый ноутбук. В преддверии анонса Realme организовала опрос, который должен помочь ей выяснить те приоритеты, которые важны для пользователей в таком продукте как лэптоп.

Респондентам предложили ответить об их предпочтениях в ноутбуках посредством Google Forms. В ходе опроса собирается информация, касающаяся пола, возраста и даже годового дохода участников плебисцита. При этом компания хочет «убить двух зайцев» и среди прочего хочет знать, какими смартфонами пользуются участники плебисцита и насколько они довольным ими.

Читать также: Обзор Realme GT Neo - укрощенный спорткар? ﻿

Среди прочего пользователям предложили назвать ту марку ноутбука, которым они пользуются. Любопытно, что в перечень брендов не включили компанию HP, тогда как Honor, Lenovo и Xiaomi упомянуты в числе возможных вариантов. Интересуется Realme и тем, планируют ли пользователи приобрести новый лэптоп в ближайшие три месяца. По всей видимости, такой временной период назван не случайно, он может указывать на то, что Realme представит свой ноутбук в этот интервал времени.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina