Готовится к выходу Redmi 20X

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Компания выведет на домашний рынок Redmi Note 10 5G как Redmi 20X

В последние годы Xiaomi взяла на вооружение стратегию Huawei, когда одна и та же модель выпускается с разными именами в зависимости от региона продаж. Особенно активно компания любит «вешать шильдик» Poco на модели Redmi. Но на этот раз компания решила провести ребрендинг внутри марки Redmi.

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В сети появился плакат Redmi 20X, который придет на смену Redmi 10X 5G, выпущенному в прошлом году и числящемуся несколько месяцев подряд среди лидеров рейтинга AnTuTu самых мощных аппаратов среднего класса. Промо-плакат указывает на то, что новинка получит поддержку сетей пятого поколения, дисплей с частотой обновления 90 Гц и в качестве главного в основной камере выступает датчик разрешением 48-мегапикселей. Версию с 4/128 Гб должны оценить всего в $152 с заявкой на попадание в число самых доступных 5G-смартфонов.

Изображение и характеристики говорят о том, что Redmi 20X может стать китайской версией Redmi Note 10 5G, который был представлен в марте. Если это предположение верное, то смартфон удостоится IPS‑дисплея диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, чипсета Dimensity 700, до 6 Гб оперативки и флеш-накопителя стандарта UFS 2.2.

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Работать смартфон должен под управлением MIUI 12 на базе Android 11, предложит фронталку на 8 Мп, батарейку емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки на 18 Мп и в тандеме с 48 Мп сенсором в тыльной камере будут работать два модуля по 2 Мп каждый.

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Источник: gizmochina