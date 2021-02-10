Названа цена игрового смартфона Redmi

356

Игрофон Redmi станет ответом на выход Realme GT Neo и на него установят адекватный ценник

За выпуск игровых смартфонов у Xiaomi отвечает суббренд Black Shark, который не так давно отметился анонсом четвертого поколения. Свой аппарат с ориентиром на геймеров решила выпустить и «дочка» Redmi, о чем было заявлено еще в начале года. Чуть позже глава суббренда Лю Вейбинг сообщил о том, что ставка сделана на чип Dimensity 1200.

Читать также: Обзор Poco X3 Pro: сильный смартфон со слабой камерой﻿

Сетевые информаторы уверяют, что релиз игрового смартфона Redmi стоит ждать в апреле. Известно, что новинка получит один из лучших OLED‑дисплеев на рынке, он не будет уступать по качеству тем экранам, которые установлены в Xiaomi Mi 11 и Redmi K40. Емкость аккумулятора должна составить 5000 мАч и предложат технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

﻿

Принадлежность новинки к сегменту игрофонов будут выдавать выдвижные курки аналогичные тем, что предлагают игровые смартфоны Black Shark. Почти наверняка заморочатся с установкой эффективной системы охлаждения и предложат специальный игровой режим, запускающий работу устройства на максимуме возможностей.

Читать также: Инвестиции Xiaomi — это очень серьезно и с заделом на будущее﻿

Еще одним достоинством геймерского смартфона Redmi станет невысокий ценник. По слухам, цена на новинку будет стартовать с отметки $305 и это на $80 ниже того ценника, который установили на Black Shark 4. Предварительные результаты синтетических тестов указывают на то, что производительности Dimensity 1200 аналогичен Snapdragon 870. Новинка должна стать конкурентом Realme GT Neo, стоимость которого в Китае составляет от $274.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: mydrivers