Готовится к выходу Xiaomi Mi Smart Band 5 с NFC

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В июле состоялась глобальная премьера Xiaomi Mi Smart Band 5. В числе достоинств новинки производитель выделил небольшой вес, защиту от воды, длительное время работы, мониторинг здоровья и физической активности. Интересно, что на презентации ничего про версию с NFC сказано не было и на мировой рынок вышла модификация без чипа для бесконтактных платежей.

Похоже, что за пределы Китая Xiaomi Mi Smart Band 5 с NFC выйдет и в пользу этого говорит его сертификация в Тайваньской Национальной комиссии по связи (NCC). Уже давно замечена закономерность, что вся продукция Xiaomi, сертифицированная на Тайване выходит на мировой рынок. Модель получила индекс XMSH11HM и есть ее фоточки. На снимках точно глобальная версия Mi Smart Band 5, получившая микрофон.

Когда стоит ждать появление фитнес-трекера с NFC на глобальном рынке, нет никакой ясности. Возможно, эта версия ориентирована только на определенные локальные рынки, где эта функция востребована.

Напомним, что Xiaomi Mi Band 5 обладает 1,1-дюймовым AMOLED-экраном, он не боится воды и время автономной работы составляет до 14 дней. Появилась магнитная зарядка, браслет распознает дополнительно 5 новых упражнений, поможет отслеживать женские циклы и уровень стресса.

Источник: xiaomiadictos