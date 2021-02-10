Готовится Xiaomi 12 Lite 5G: версия Xiaomi Civi для глобального рынка?

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Появились подробности о Xiaomi 12 Lite 5G

Не так давно на глобальный рынок вышли Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Ценники на смартфоны оказались не очень гуманными и вряд ли они станут хитами продаж. Но для тех, кому эти модели не по карману, компания готовит Xiaomi 12 Lite 5G. Если верить изданию Xiaomiui, то этот смартфон вскоре должен выйти на рынки Европы и Азии.

По данным источника, смартфон уже тестируется внутри компании и его модельный номер 2203129G. Точная дата его появления на рынке, не озвучена. Остается только гадать, когда состоится анонс. По имеющейся информации, Xiaomi 12 Lite 5G удостоится 6,55-дюймового AMOLED-дисплея разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Предложат функцию Always on Display и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

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Аппаратной основой Xiaomi 12 Lite 5G послужит чипсет Snapdragon 778G Plus, а руководить работой устройства станет операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Для основной камеры приготовили набор из трех датчиков, где помимо главного на 64-мегапикселя будет ширик и сенсор для макросъемки. Главный вопрос: сколько компания запросит за Xiaomi 12 Lite 5G? Именно этот момент будет решающим для пользователей.

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Источник: xiaomiui