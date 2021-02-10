Готовят Redmi Note 11T 5G. Что за смартфон?

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И снова ребрендинг

9 ноября состоится презентация смартфона POCO M4 Pro 5G. С большой долей вероятности можно утверждать, что в очередной раз компания прибегнет к ребрендингу. На этот раз судьба быть переименованным ожидает Redmi Note 11. Но как оказалось, у этой модели будет больше имен.

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Пришло сообщение, что на ряде рынков Redmi Note 11 будет известен как Redmi Note 11T 5G. В каких именно регионах он будет доступен с другим наименованием, не сообщается. Не исключено, что в Индии можно будет приобрести и Redmi Note 11T и POCO M4 Pro 5G, но тогда компании нужно предложить хоть какие-то отличия в смартфонах. Есть вероятность, что для модели под брендом POCO подготовили другой дизайн.

Напомним, что Redmi Note 11 предложил 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400х1080 точек, чипсет Dimensity 810, 4/6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128/256 Гб. Емкость батарейки составила 5000 мАч и предложили быструю 33-ваттную зарядку.

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На передней панели установили фронтальную камеру на 16-мегапикселей и на тыльной стороне предложили двойную камеру 50 Мп + 8 Мп. В Китае ценник на Redmi Note 11 стартует с отметки $188.

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Источник: twitter