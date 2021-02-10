Выход флагмана Redmi отменили в последний момент

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Redmi K40S стал жертвой дефицита чипов, серии Redmi K50 пока ничего не угрожает

В сентябре на глобальный рынок вышли XiaoMi 11T и Xiaomi 11T Pro. Чуть позже появились слухи, что, по крайней мере, Xiaomi 11T доберется и до рынка Китая, но сменит название на Redmi K40S. Правда, чуть позже прозвучал тревожный звоночек, когда один из топ-менеджеров компании заявил, что не все гладко с запуском новинки и они прикладывают немалые усилия, чтобы она вышла.

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Похоже, справится с трудностями компании не удалось. Ей пришлось капитулировать из-за дефицита процессоров и отказаться от выпуска Redmi K40S. О том, что ждать эту модель не стоит, сообщил сам глава Redmi Лю Вейбинг. Чтобы утешить фанатов он заявил, что компания готовит к выпуску серию Redmi K50.

Инсайдеры же продолжают твердить, что Xiaomi вскоре должна представить еще два смартфона на базе Snapdragon 870, где один выйдет под брендом Redmi, а другой — под маркой материнской компании. А вот как могут называться новинки и на каких рынках они будут доступны, не сообщается.

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Что касается серии Redmi K50, то она может насчитывать три модели, где помимо базовой предложат Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Топовый чип Snapdragon 898 достанется только Pro+, а прочие новинки должны получить Snapdragon 888. На декабрь у компании также запланирован дебют Xiaomi 12, который должен взять титул первого в мире с Snapdragon 898.

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Источник: mydrivers