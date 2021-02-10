Готовятся к выходу Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro

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Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro получат усовершенствованные версии

Сегмент игровых смартфонов существует и постоянно развивается, хотя и остается по-прежнему нишевым. В числе тех, кто продвигает в массы понятие игровой смартфон, компания Xiaomi, создавшая специально для этих целей суббренд Black Shark. В этом году уже состоялся анонс четвертого поколения устройств для геймеров, а теперь, видимо, компания готовит его усовершенствованные версии.

Пришло сообщение, что до конца года выйдут Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. А вести о выходе этих смартфонов принесла многопользовательская онлайн-игра MOBA (известная так же как King of Glory), которая популярна в Китае. Это игра, которая доступна для устройств на iOS и Android.

Как и большинство популярных мобильных игр, MOBA поддерживает более высокую частоту кадров на некоторых устройствах. Недавно страница поддержки игры была обновлена, появилось больше совместимых устройств, поддерживающих повышенную частоту кадров.

В частности, были добавлены такие модели как Huawei Nova 9, Realme GT Neo 2, Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. Чем они будут отличаться новинки от Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro неизвестно. Можно лишь с большой долей уверенности утверждать, что новинки прибавят в производительности за счет установки чипа Snapdragon 888+.

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Источник: gizmochina