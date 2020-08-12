Готовятся к выходу Oppo Reno 4 Z 5G и Reno 4 Lite

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В случае с линейкой Oppo Reno3 компания наплодила целый зоопарк моделей, где отличий между устройствами для различных рынков оказалось немало. Похоже, что этот же подход компания применит и в случае с серией Oppo Reno4. Базовая версия и «прошка» уже вышли в Китае и на глобальный рынок, а теперь компания готовит к анонсу Oppo Reno 4 Z 5G и Reno 4 Lite.

Сведения о первом из дебютантов найдены на просторах Федеральной комиссии по связи США (FCC) и в ведомстве Bluetooth SIG. Известно, что он удостоится чипа Dimensity 720 или Dimensity 800, аккумулятора емкостью 4000 мАч, дисплея диагональю 6,57 дюйма разрешением HD+ и фирменной оболочки ColorOS 7.1. Смартфон Oppo Reno 4 Z 5G также получит четырехмодульную тыльную камеру и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Что касается Oppo Reno 4 Lite, то он обладает 6,43-дюймовым экраном разрешением HD+, батарейкой на 4000 мАч и неназванной моделью восьмиядерного процессора MediaTek с пиковой частотой 2,0 ГГц. Точно известно, что это будет 4G-смартфон без поддержки сетей пятого поколения.

Источник: dealntech