Игры для Android теперь можно играть на Windows 10 и 11: вот как

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Мобильная игровая индустрия выходит на новые рынки

После объявления о закрытом бета-тестировании еще в 2022 году Google теперь официально выпустил открытую бета-версию своей настольной программы Google Play Games for PC для Windows 10 и Windows 11, обещая «более широкие и смелые впечатления от мобильных игр на игровой платформе Google для ПК».

Согласно официальной целевой странице сервиса, «Игры Google Play» – это программа для ПК, которая позволяет просматривать, загружать и играть в популярные мобильные игры на компьютере Windows или ноутбуке. Помимо наслаждения любимыми играми Android на ПК, вы получите доступ к клавиатуре и мыши, бесперебойную синхронизацию между устройствами и интеграцию с Google Play Points.

Помимо трех оригинальных регионов, указанных в ограниченной бета-версии (Гонконг, Южная Корея, Тайвань), бета-версия Google Play Games была официально распространена в других странах и регионах по всему миру. Открытое бета-тестирование было расширено до еще 10 стран, соответственно Австралия, Бразилия, Канада, Индонезия, Малайзия, Мексика, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Соединенные Штаты. Каждый из этих регионов с учетной записью может загрузить бета-версию непосредственно со страницы Google Play Games for PC .





Попробовал скачать через VPN, но не удалось, скорее всего нужен аккаунт, зарегистрированный в этих регионах.

Google обозначил несколько минимальных требований для загрузки Google Play Games на ПК, и они таковы:

ОС: Windows 10 (v2004)

Хранение: твердотельный накопитель (SSD) с 10 ГБ доступного места для хранения

Видеокарта: Intel UHD Graphics 630 GPU или аналогичная

Процессор: 4 физических ядра CPU

Память: 8 Гб оперативной памяти

Учетная запись администратора Windows

Необходимо включить аппаратную виртуализацию

Google уточняет, что в настоящее время в бета-регионах доступно более 100 игр. Компания регулярно добавляет игры в службу, поэтому она поощряет пользователей чаще проверять наличие чего-нибудь новенького.

Что касается официального выпуска, Google заявил, что официальная дата выпуска службы будет отличаться в зависимости от региона и компания планирует расширить услугу в других регионах позже в этом году. Что касается доступности в macOS, Google отметил, что Google Play Games еще не доступен для Mac.

Интересно будут ли игроки играющие с пк как-то идентифицироваться и в соревновательных играх попадать в отдельные комнаты. Сейчас люди, которые играют с эмуляторов, вносят смуту в шутеры, потому что использование мыши дает большое преимущество в игре, а теперь в играх могут появиться люди, которые легально имеют преимущество. Что вы думаете на этот счет, пишите в комментариях.

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Источник: gizmochina