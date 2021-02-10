Игры принесли больше денег, чем Windows: удачное приобретение Microsoft Activision-Blizzard

52

Лучший показатель среди всех

Хотя игры не являются главным продуктом Microsoft, но за последний квартал, завершившийся 31 декабря 2023 года, отчет показал, что доходы от игр ($7,11 млрд) обогнали доходы от Windows ($5,26 млрд), став третьим по величине потоком доходов компании.

На это могло повлиять недавнее приобретение Activision-Blizzard, включающей такие известные проекты, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и другие. Microsoft утверждает, что это приобретение оказывает чистое положительное влияние в размере 2 миллиардов долларов дохода.

За квартал компания получила $62 млрд выручки (рост на 18%) и $21,9 млрд чистой прибыли (рост на 33%), что является очень хорошим показателем по сравнению, например, Apple и Samsung.

По другим доходам: Microsoft Office, Office 365, LinkedIn и Dynamics 365 были оценены в $19,2 млрд, тогда как облачные сервисы принесли $25,9 млрд, став двумя крупнейшими доходами Microsoft. Категория "Персональные компьютеры", включающая Windows, OEM-устройства Windows, а также контент и сервисы Xbox, принесла $16,9 млрд дохода.

Источник: microsoft