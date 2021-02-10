Игровая консоль ASUS ROG Ally получит Windows 11 и чип AMD Ryzen Z1

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Анонс консоли даже ближе, чем мы думали

В начале месяца мы уже писали о будущем убийце Steam Deck от компании Asus. Примерные характеристики были известны еще тогда, но сейчас сетью начала распространяться фотография с официальным слайдом с характеристиками будущего устройства.

Самым интересным пунктом в игровой консоли, конечно, является процессор. Указывается, что им будет кастомный чип AMD Ryzen Z1. В логах первых тестов он обозначался как процессор AMD Ryzen 77840U(Zen 4) со встроенным видеоядром Radeon 780M (RDNA 3).

Даже это железо будет значительно мощнее, чем сейчас имеет внутри Steam Deck, но есть вероятность, что это лишь инженерные образцы для отладки ПО и в релизном чипе будут определенные изменения, очень надеемся на лучшее. В паре с чипом будет установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и скоростной накопитель на 512 Гб с интерфейсом PCIe 4.

Также не забыли и о расширении памяти с помощью карт MicroSD. Что касается дисплея, информация остается неполной. Это будет 7-дюймовая FHD матрица с частотой 120 Гц, яркостью 500 нит и отзывом 7 мс, но пока неясно это будет IPS или AMOLED дисплей. Яркость более характерна для IPS, но, возможно, они просто не указывали те же недостижимые в обычном использовании пиковые показатели AMOLED.

Также отмечается мощное и тихое охлаждение, качественный стереозвук с поддержкой стандарта Dolby Atmos и относительно небольшой вес 608 грамм (Steam Deck 669 грамм)

Применительно к программному обеспечению здесь также все на высшем уровне, на борту будет Windows 11 с поддержкой всех популярных игровых магазинов. Единственным нераскрытым вопросом остается автономность, именно этот критерий является одним из самых важных и от него будет зависеть привлекательность новинки.

Согласно имеющейся информации, консоль может выйти уже к концу этого месяца и будет иметь ориентировочную стоимость 600-700 долларов. Поэтому будем ждать новых подробностей, потому что это гаджет, который действительно может всколыхнуть индустрию.

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Источник: twitter