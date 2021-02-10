Samsung режет производительность большого количества приложений

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Таких насчитали более 10 тысяч и не все они игровые

Ранее мы уже слышали о том, что некоторые производители ради увеличения автономности работы смартфонов идут на то, чтобы ограничить их производительность или работу ряда приложений. Похоже, что Samsung, среди них.

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Оказалось, что компания ограничивает производительность более 10 000 приложений, куда входят утилиты от Google и сторонних разработчиков, а также системные приложения. Ограничения устанавливаются через службу оптимизации игр (GOS), которая должна предотвращать проблемы с перегревом и троттлингом за счет оптимизации производительности системы. Однако, как обнаружил пользователь Твиттера @GaryeonHan, сервис не только снижает производительность в играх, но и затрагивает целый ряд других приложений.

В число программ, работу которых «тормозят» вошли Instagram, приложения Microsoft Office, Netflix, Google Keep и TikTok, Samsung Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass и номеронабиратель. Обращает на себя внимание то, что в перечень приложений, производительность которых ограничивают не вошли бенчмарки, чтобы синтетика выдавала максимальный результат.

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Samsung знает о проблеме и заявила, что проводит внутреннее расследование и подходит к нему не менее серьезно, чем в свое время уделила внимание расследованию причин взрывов Galaxy Note 7.

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Источник: gizmochina