Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Зарядка исчезнет из комплекта большего количества смартфонов Samsung

Зарядка исчезнет из комплекта большего количества смартфонов Samsung

07.03.2022 307 0

Это затронет бюджетники и среднего класса устройства

Когда Apple убрала зарядку из комплекта поставки, большинство пришло к выводу, что забота об окружающей среде это круто, но не за счет пользователей. Но адепты компании ей эту «шалость» простили и для других производителей это стало толчком, чтобы тоже изъять из комплекта поставки зарядный адаптер. По этому же пути пошла и Samsung.

 

 Зарядка исчезнет из комплекта большего количества смартфонов Samsung – фото 1

 

И все это несмотря на то, что южнокорейский гигант не преминул высмеять ход Apple. В итоге флагманы лишились комплектной зарядки. Но это был только первый шаг и компания намерена пойти дальше. По слухам, целый ряд будущих устройств серий Galaxy A и Galaxy M будут поставляться без зарядного адаптера. Не достанется он и Galaxy F23, анонс которого на днях пройдет в Индии.

 

Читать также: Ряд флагманов Samsung оказались в черном списке бенчмарка Geekbench    ﻿

 

Ряд экспертов считают, что пандемия коронавируса обернулась большими проблемами для производителей электроники. Из-за роста цен на комплектующие производителям пришлось пойти на повышение цен, а себестоимость ряда устройств превысила все мыслимые пределы. Уменьшение комплекта, экономия на упаковочном материале и снижение транспортных расходов — одна из мер по сдерживанию роста стоимости устройств.

 

Читать также: Представлены Samsung Galaxy A13 4G и Galaxy A23 4G  

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: androidauthority

Samsung Galaxy A Galaxy M
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.03.2022

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Зарядка исчезнет из комплекта большего количества смартфонов Samsung