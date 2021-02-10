Зарядка исчезнет из комплекта большего количества смартфонов Samsung

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Это затронет бюджетники и среднего класса устройства

Когда Apple убрала зарядку из комплекта поставки, большинство пришло к выводу, что забота об окружающей среде это круто, но не за счет пользователей. Но адепты компании ей эту «шалость» простили и для других производителей это стало толчком, чтобы тоже изъять из комплекта поставки зарядный адаптер. По этому же пути пошла и Samsung.

И все это несмотря на то, что южнокорейский гигант не преминул высмеять ход Apple. В итоге флагманы лишились комплектной зарядки. Но это был только первый шаг и компания намерена пойти дальше. По слухам, целый ряд будущих устройств серий Galaxy A и Galaxy M будут поставляться без зарядного адаптера. Не достанется он и Galaxy F23, анонс которого на днях пройдет в Индии.

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Ряд экспертов считают, что пандемия коронавируса обернулась большими проблемами для производителей электроники. Из-за роста цен на комплектующие производителям пришлось пойти на повышение цен, а себестоимость ряда устройств превысила все мыслимые пределы. Уменьшение комплекта, экономия на упаковочном материале и снижение транспортных расходов — одна из мер по сдерживанию роста стоимости устройств.

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Источник: androidauthority