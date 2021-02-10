Характеристики Google Pixel 6a: чип от Pixel 6 и снова Sony IMX363

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Компания продолжит выжимать максимум из старого датчика изображения

На выходные мы узнали, что в мае состоится презентация Google Pixel 6a, как раз в тот месяц, когда Google имеет обыкновение проводить конференцию для разработчиков. Поэтому логично было предположить, что новинку представят на Google I/O. Каким же будет новый бюджетный Pixel-фон?

Сетевой информатор с ником @Shadow_Leak поделился информацией о характеристиках Google Pixel 6a. Насколько он точен в своем предсказании, узнаем нескоро, поэтому пока воспринимаем его с приличной долей скепсиса. По данным источника, Pixel 6a предложит 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц и разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб.

Под капотом установят чип Google Tensor GS101 и аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Габариты корпуса составят 152,2х71,8х8,7 мм и на тыльной стороне предложат двойную тыльную камеру 12,2 Мп (Sony IMX363) + 12 Мп (ширик, Sony IMX386). Для селфи установят сенсор Sony IMX355 на 8 Мп. Если информация точна, то Google по-прежнему верит в возможности датчика Sony IMX363, который компания ставила в свои смартфоны, начиная с 2018 года.

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Источник: twitter