Характеристики Huawei P50 4G: максимально упакованный, но без 5G

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За день до анонса слили почти все параметры Huawei P50 4G

Huawei больше не является глобальным игроком и даже на внутреннем рынке ее позиции серьезно пошатнулись. Компания как может, так и маневрирует в тех условиях, в которых она оказалась по вине США. Завтра ждем презентацию серии Huawei P50, которая помимо базовой версии будет включать Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+. Сегодня известный информатор Ишан Агарвал слил в сеть характеристики Huawei P50 4G.

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По его данным, смартфон получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2700х1228 пикселей, восьмиядерный чипсет Kirin 9000, аккумуляторную батарею на 4360 мАч и фронтальную камеру на 13-мегапикселей.

Huawei P50 Pro удостоится 8 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной, 66-ваттной зарядки по проводу и беспроводной мощностью 50 Вт. Для основной камеры приготовили четыре датчика, где ключевой разрешением 50 Мп с оптическим стабом и светосильной оптикой f/1.8. В набор сенсоров вошел монохромный модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1.6, ширик на 13 Мп с апертурой f/2.2 и внушительного разрешения телевик — 64 Мп с системой оптической стабилизации изображения, апертура f/2.5, 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой.

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Для селфи приготовили 13 Мп сенсор со светосилой f/2.4. В числе прочих характеристик Huawei P50 4G называют 8 Гб оперативки, флеш-накопитель 256/512 Гб UFS 3.1, порт USB Type-C 3.1, экранный сканер отпечатков пальцев, а также защиту от пыли и влаги IP68.

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Источник: mysmartprice