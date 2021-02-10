Huawei P50 Pro теперь засветился и на видео

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Huawei P50 Pro получит пять камер и уже знакомый нам по предыдущим рендерам дизайн

На фоне крайне печального пейзажа, который сейчас окружает Huawei, компания не сдается и на следующей неделе устроит анонс флагманской серии Huawei P50. В преддверии релиза компания начала рассылать по магазинам макеты будущих новинок и одна из них стала героем видеоролика.

Предполагается, что нам показали Huawei P50 Pro и он не в рабочем состоянии, что заставило сделать вывод, что это лишь демонстрационный макет или «заглушка». Видео дает понимание, что флагман получит изогнутый по кромкам дисплей с круглым вырезом в верхней части дисплея под селфи-камеру. На тыльной стороне установили блок основной камеры, который получил две окружности, внутри которых разместилось пять датчиков изображения, один из которых перископический.

Слухи указывают на то, что роль «главной скрипки» в Huawei P50 Pro достанется модулю Sony IMX800 размером 1 дюйм, а также предложат телеобъектив с фокусным расстоянием 125 мм и поддержкой 5-кратного оптического зума. Чип будет Kirin 9000, но впоследствии смартфон «пересядет» на Snapdragon 888 без 5G-модема.

Huawei P50 Pro предложит OLED-дисплей с повышенной герцовкой, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, быструю зарядку мощностью 66 Вт и фирменную операционную систему HarmonyOS.

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Источник: gsmarena