Характеристики и цены на Xiaomi Mi 11 Pro досрочно слиты в сеть

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Xiaomi Mi 11 Pro — это лайт-версия Xiaomi Mi 11 Ultra без изысков по камере

Сегодня главным хедлайнером новостей станет Xiaomi, которая намерена приковать к себе внимание фанатов на протяжении минимум 4 часов. А именно столько должна продлиться презентация. Сетевые информаторы пытаются сэкономить время пользователей и уже сейчас готовы рассказать все о новинках. Пришел черед узнать все о Xiaomi Mi 11 Pro, который может и не выйти за пределы Китая.

Беглого взгляда по характеристикам достаточно, чтобы понять, что во многом он будет схож с Xiaomi Mi 11 Ultra, но камеры упростили, вес уменьшили, беспроводную зарядку не дали и с объемом оперативной памяти «пожадничали». Зато и тут обещают защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

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Xiaomi Mi 11 Pro предложит 6,81-дюймовый OLED-экран разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и частотой работы сенсора 480 Гц, поддержку NFC, Wi-Fi 6+ и Bluetooth 5.2, селфи-камеру на 20 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой.

Аппаратная платформа — Snapdragon 888 в тандеме с 8/12 Гб оперативки LPDDR5. Предложат стереодинамики Harman Kardon, дисплейный сканер отпечатков пальцев и тройную тыльную камеру: 50 Мп (Samsung GN2, OIS) + 13 Мп (ширик, OmniVision OV13B10) + 8 Мп (телеобъектив, OmniVision OV08А10, 5-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой, OIS).

Вес Xiaomi Mi 11 Pro составит 210 грамм при габаритах 164,3х74,6х8,5 мм. На выбор предложат две модификации, где младшая с 8/256 Гб будет стоить $764, а за вариант с 12/256 Гб запросят $825.

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Источник: xiaomiui