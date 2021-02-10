Характеристики iQOO 5: приличная автономность, достойный дисплей и отличный звук

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В сеть слили параметры и ценник на iQOO 5

У Vivo есть суббренд iQOO, который выпускает довольно интересные смартфоны. Но, увы, в наших широтах они не продаются официально и являются больше историей для рынка Китая. На следующий четверг, 23 сентября назначена премьера iQOO 5, который вольется в сегмент устройств среднего класса.

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Известно, что новинка удостоится 120-герцового дисплея с частотой отклика сенсора 240 Гц, HDR10 и DCI-P3. В качестве аппаратной платформы будет выступать Snapdragon 778G в тандеме с оперативной памятью LPDDR5 и постоянной UFS 3.1.

iQOO 5 должен получить стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а также аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Одного заряда должно хватить на 96 часов воспроизведения музыки, 18,3 часа воспроизведения видео и 10,4 часа игр. Информаторы ориентируют на то, что ценник на iQOO 5 будет в районе $410.

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Источник: gsmarena