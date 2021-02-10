Характеристики Motorola Razr 3: гибкая и мощная альтернатива Galaxy Z Flip 3

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Очередная реинкарнация смартфона-раскладушки

Lenovo решила нажать на ностальгические нотки современных платежеспособных людей, которые в молодости мечтали или обладали новомодной для своего времени раскладушкой Motorola, выпустив Razr. Фишкой устройства стали не столько характеристики, сколько ощущения и дизайн, где тон задает гибкая панель.

Правда, два поколения гибких Motorola Razr в итоге не снискали большой популярности. Но саму компанию это не смущает, и она готовит к анонсу Motorola Razr 3, который будет щеголять флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1. Ожидается, что смартфон получит 6/8/12 Гб оперативной памяти, 128/256/512 Гб постоянной и гибкую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. На внешней стороне будет и миниатюрный дополнительный экран, но его характеристики неизвестны.

Приписывают Motorola Razr 3 аккумулятор емкостью всего 2800 мАч, NFC и селфи-модуль на 32-мегапикселя. Основная камера предложит два датчика, где главным должен быть 50 Мп сенсор OmniVision OV50A и ему в помощь дадут ультраширик на 13 Мп. Тыльная и фронтальная камеры смогут снимать замедленную съемку со скоростью 120fps в формате FullHD и создавать видео 4K со скоростью 60fps. В качестве операционной системы Motorola Razr 3 получит Android 12 и его анонс стоит ждать в июне нынешнего года.

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Источник: gizmochina