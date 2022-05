Характеристики Nothing Phone 1: добротный средний класс

112

Выпустив только одну пару наушников, стартап Nothing посчитал, что теперь он готов к большему — представить смартфон Nothing Phone 1. Уверенность отчасти зиждется на том, что у руля молодого бренда стоит Карл Пей, стоявший у истоков OnePlus и причастен к тому, что китайская компания стало той, кем является на данный момент. Причем выйдет новинка с собственной оболочкой, первый взгляд на которую можно получить по Nothing Launcher, вышедшему на прошлой неделе.

Сегодня же речь пойдет о характеристиках, которые может предложить Nothing Phone 1. Информация о них была найдена на просторах индийской версии магазина Amazon и отнестись к ней стоит с большой долей скепсиса. Сообщается, что смартфон удостоится 90-герцового 6,43-дюймового дисплея разрешением FullHD+ и поддержкой HDR10+, процессора Snapdragon 778G, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гб.

Работать Nothing Phone 1 будет под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой NothingOS. В его активе будет аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч, фронталка на 32-мегапикселя и тройная тыльная камера с датчиками 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Характеристики Nothing Phone 1 удивительным образом перекликаются с теми, которыми обладает Oppo Reno7 за исключением главного сенсора в основной камере. А кто-то увидит в новинке черты realme GT Master Edition, который предлагает чуть менее емкую батарею и иной ключевой датчик на тыльной стороне. Представить Nothing Phone 1 должны летом и тогда мы точно поймем, насколько первая утечка о его характеристиках была близка к реальному положению дел.

