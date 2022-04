Бета-версия Nothing Launcher доступна для загрузки

373

Но только для ограниченного количества пользователей

Компания Nothing, основанная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, собирается выйти на рынок смартфонов. Об этом было заявлено в марте нынешнего года и обещано, что первенец дебютирует летом. Тогда же Карл Пей заявил, что Nothing Phone 1 получит фирменную оболочку Nothing. Было обещано, что она возьмет все лучшее от OxygenOS, но с другим прочтением.

Первое мнение о том, какой будет оболочка от компании Карла Пея можно получить уже сейчас. Выпустили Nothing Launcher, который можно загрузить с Play Store. Он наследует Material You, предлагая чистый и минималистичный дизайн. Сам лаунчер получил три отличительные черты, на которых акцентировали внимание создатели.

Первая особенность в том, что лаунчер позволяет менять размер значков и папок всего за пару кликов, есть возможность запускать приложения прямо из папок и часто используемые утилиты будут отображаться первыми. Уделили внимание виджетам, предложив оригинальные решения для аналоговых или цифровых часов, а также погоды. Для того, чтобы максимально персонализировать устройства, пользователь получает в свое распоряжение оригинальные обои и мелодии для звонка.

Теперь о самом печальном. На данный момент бета-версия Nothing Launcher доступна лишь для нескольких устройств. Опробовать его могут очень ограниченная аудитория. В нее входят только обладатели Google Pixel 5 и Google Pixel 6, Samsung Galaxy S21 и Galaxy S22. Почему количество совместимых устройств столь ограниченное и включает в себя только топовые решения, неизвестно. Скорее всего, в будущем список поддерживаемых моделей будет расширен.

Источник: xda developers