Характеристики нового Huawei Enjoy 20 SE появились на профильных сайтах за неделю до презентации

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Huawei готовится к презентации нового Huawei Enjoy 20 SE 23 декабря, а его характеристики уже утекли в Сеть.

Huawei готовит масштабную презентацию на 23 декабря. Сначала в Сети ходила информации, что Huawei собирается представить только новые смартфоны серии Huawei Nova 8. Однако недавняя утечка показала, что на этом же мероприятии компания также объявит о выпуске бюджетного смартфона с поддержкой 5G под названием Huawei Enjoy 20 SE.

И как раз «под шумок» известный инсайдер из Китая с хорошим послужным списком поделился ключевыми характеристиками Huawei Enjoy 20 SE.

Инсайдер рассказал, что в Huawei Enjoy 20 SE будет установлен 6,67-дюймовый IPS-дисплей с отверстием для фронталки по его центру. Сам экран имеет разрешение Full HD+ и соотношение сторон 20:9. Из-за технологии исполнения дисплея сканер отпечатков пальцев установили на правой грани смартфона.

На задней панели смартфона установлен блок основной камеры на четыре объектива: главный датчик имеет разрешение 48 Мп, вспомогательный «ширик» имеет уже разрешение в 8 Мп. Также производитель установил обязательные два датчика по 2 Мп (макро и портретник). Фронтальная камера Enjoy 20 SE имеет разрешение 16 мегапикселей.

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Huawei Enjoy 20 SE будет работать на базе MediaTek Dimensity 700, свежего чипа от тайваньского чипмейкера. Утечка также говорит о том, что Enjoy 20 SE имеет большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

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Источник: Sparrows News



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