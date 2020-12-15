Sony уже подготовили обновление до Android 11 для своего флагмана Xperia 1 II

635

Японская компания Sony начала отправку новой версии прошивки для Xperia 1 II, основанной на Android 11.

В конце ноября компания Sony представила график выпуска обновления прошивок своих устройств до Android 11. По этому графику первый смартфон компании получил бы обновление уже в этом месяце, и Sony сдержали свое слово. Компания начала отправку обновления по воздуху для Sony Xperia 1 II.

Выход прошивки подтвердил фанатский сайт Xperia Blog. Флагманское устройство, изначально представленное в мае этого года в родной для Sony Японии, является одним из самых успешных смартфонов компании за последнее время, так что неудивительно, что именно ему пала честь испытать на себе самое свежее ПО.

Читать также: ﻿

Прошивка включает в себя новые функции, такие как ответы в виде пузырей, встроенная запись экрана, умное управление питанием, а также расширенный контроль конфиденциальности.

Sony также добавила некоторые из своих собственных функций, в том числе опцию BatteryCare, которая ограничивает максимальный заряд до 80% или 90%. В приложении Cinema Pro также реализована поддержка записи 4K HDR со скоростью 20 кадров в секунду. Также компания добавила поддержку 5G в режиме ожидания для двух SIM-карт.

Читать также: ﻿

Это же обновление включает в себя ноябрьский патч безопасности, что странно, учитывая, что многие устройства уже получили патч от декабря. Возможно, совсем скоро Sony отправит еще одно обновление с более свежим патчем.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!





Источник: Xperia Blog



https://andro-news.com/news/akcii-cd-projekt-red-provalilis-na-50-posle-ogromnogo-kolichestv.html Акции CD Projekt RED провалились на 50% после огромного количества негативных отзывов на Cyberpunk 2077(в Адм. панель)