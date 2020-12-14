Huawei покажут новые смартфоны линейки Nova 8 уже 23 декабря

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Huawei готовят к выходу продолжение линейки Nova в виде Nova 8 и Nova 8 Pro.

Постер презентации Nova 8﻿

Сегодня ночью в официальном аккаунте Huawei в Weibo появился пост о том, что 23 декабря в Китае будут представлены новые смартфоны серии Nova 8. Учитывая предыдущие слухи, можно понять, что на презентации будут показаны обычный Nova 8, а также его Pro-версия.

Напомним, что в прошлом месяце компания представила Huawei Nova 8 SE, который являлся бюджетным решением компании с возможностью подключения к сетям 5G. Грядущий Nova 8 может стать смартфоном среднего ценового диапазона, а Nova 8 Pro – полноценным флагманским устройством.

Схематическое изображение камеры Nova 8﻿

На рекламном изображении, выпущенном брендом, изображен силуэт задней панели Nova 8. На нем видно, что смартфон оснащен овальным корпусом камеры. Интересно, что в прошлом месяце компания уже выкладывала схематичное изображение овального модуля камеры Nova 8, по которому можно было понять, что смартфон вмещать в себя четыре или пять камер.

Дизайн передней части моделей Nova 8 и Nova 8 Pro до сих пор официально не подтвержден брендом. Существуют предположения, что Nova 8 может иметь плоский экран с отверстием для двойной фронталки, в то время как дисплей Nova 8 Pro может иметь изогнутые края и тот же вырез под две селфи-камеры. Также ходят слухи, что оба дисплея будут поддерживать высокую частоту обновления изображения.

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Ходят слухи, что стоимость Nova 8 может начинаться с отметки 3000 юаней или $459, а ее версия Pro может иметь стартовую цену 4000 юаней или же $612.

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Huawei Nova 8 SE﻿



Источник: GSMArena



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