Характеристики OnePlus 10: выбор чипа решит многое

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В плане характеристик все по шаблону

OnePlus, которая официально ушла под крыло Oppo, в этом году одной из первых провела презентацию флагмана. Откровенно говоря, многие тогда не поняли столь скорый релиз OnePlus 10 Pro и почему компания не стала показывать OnePlus 10. Зачем было отодвигать на более поздний срок премьеру базовой версии серии, было совершенно непонятно. Но, возможно, все дело в запоздавшем выходе чипа Dimensity 9000.

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Впервые за свою историю OnePlus могла вознамериться выпустить флагман не на чипе от Qualcomm. Для OnePlus 10 могли выбрать Dimensity 9000 и с учетом характеристик процессора, этот выбор будет вполне оправдан и только к лучшему. Хотя, не спешим списывать со счетов возможность более традиционного и привычного подхода — OnePlus 10 предложит Snapdragon 8 Gen 1+. Поговаривают, что компания тестирует флагман в двух вариантах исполнения аппаратной платформы. Но, учитывая то, что выйти смартфон может в мае, компания уже должна была определиться с финальным вариантом OnePlus 10 и приступить к его серийному производству.

Что касается всех прочих характеристик, то все будет достаточно предсказуемо и компания продолжит практику выпуска крепких флагманов, но без каких-то выделяющихся черт. По последней информации в сети, OnePlus 10 предложит LTPO 2.0 AMOLED‑панель диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой 150-ваттной зарядкой. Скорее всего, рассчитывать на поддержку беспроводной зарядки не стоит.

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Работать OnePlus 10 будет под управлением Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12 (в Китае ColorOS). Разрешение передней камеры составит 32-мегапикселя и на тыльной стороне предложат набор из трех сенсоров, где главный на 50 Мп, а дополняют его ультраширик на 16 Мп и 2 Мп датчик для анализа глубины. О возможности реализации алгоритмов Hasselblad, ничего не сказано. Ожидаемое время премьеры — май 2022 года. Ценник может составить $710 и это лишь ненамного дешевле, чем запросили за OnePlus 10 Pro в Китае.

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Источник: digit