Выйдут OnePlus Nord Watch для оживления линейки Nord

494

Ждать многого от носимого гаджета не стоит

Смарт-часы — устройство неоднозначное. Кто-то говорит, что за носимой электроникой будущее, а другим гаджет на запястье кажется предметом не нужным и малофункциональным. Но сложно отрицать, что несмотря на все разговоры, количество умных часов растет. Среди ожидаемых новинок — OnePlus Nord Watch.

О выходе этого носимого гаджета сообщил известный сетевой информатор Мукул Шарма. На индийской версии официального сайта компании он нашел упоминание о OnePlus Nord Watch. К сожалению, никаких подробностей о них не приводится. Но сам факт того, что на сайте появилось упоминание о смарт-часах, может указывать на то, что анонс не за горами.

Читать также: Показали OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. И этот смартфон нам знаком ﻿

Ожидается, что OnePlus Nord Watch представят во второй половине года и это событие совпадет с премьерой OnePlus Nord 3. Можно уверенно говорить о том, что это будут типичные фитнес-часы с тем функционалом, который присущ подобным гаджетам: отслеживание физической активности, мониторинг состояния здоровья и возможность получать оповещения о звонках и уведомлениях на смартфон. Много за OnePlus Nord Watch запросить не должны, ценник вряд ли превысит отметку в $100.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gizmochina