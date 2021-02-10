Показали OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. И этот смартфон нам знаком

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OnePlus Nord CE 2 Lite 5G станет вариацией Realme 9 Pro

OnePlus не так давно стала предлагать свои решения в среднеценовом сегменте. В этом году она пойдет «дальше» и не станет изобретать новинки с нуля, а просто повторит то, что создали в Realme. Так, OnePlus 10R и OnePlus Ace будут повторением Realme GT Neo 3, а Realme 9 Pro выступит прототипом OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. В последнем случае, OnePlus даже не стала утруждаться сменой дизайна.

Компания выложила в сеть промо-плакаты новинки, раскрывающие ее дизайн. Перед нами предстал Realme 9 Pro с логотипом OnePlus на «спинке». Единственное, что тут сделали «свое» — предложили симбиоз двух текстур: глянцево-рифленой и матовой. Среди прочего промо-плакаты подтвердили присутствие в OnePlus Nord CE 2 Lite 5G батарейки на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и то, что дебютирует он 28 апреля.

Известно, что OnePlus Nord CE 2 Lite 5G предложит IPS-матрицу диагональю 6,58 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 16-мегапикселей, чипсет Snapdragon 695, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб.

Для основной камеры выбрали набор из трех датчиков 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп, тогда как у Realme 9 Pro вместо одной 2 Мп «заглушки» предложили ультраширик на 8 Мп. Еще одно отличие от прототипа — программное обеспечение. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G будет поставляться с фирменной оболочкой OxygenOS 11 на базе Android 11.

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Источник: Gizmochina