Характеристики OnePlus Nord 2T: убийца середняков?

507

Новый чип от MediaTek и быстрая зарядка от OnePlus 10 Pro

В 2020 году OnePlus осознала, что не сможет «выезжать» за счет выпуска только флагманов. Если компания хочет масштабировать свой бизнес и увеличить долю на рынке, ей нужны массовые продукты. Это и стало причиной появления в портфолио бренда линейки Nord, которая пришла всерьез и надолго.

Читать также: OnePlus 10 Ultra должен быть передовым в техническом плане ﻿

На очереди выход OnePlus Nord 2T, который станет продолжением OnePlus Nord 2. Его анонс может состояться в феврале и сегодня в сеть выложили характеристики смартфона. Если информация достоверна, то в ближайшее время нас ждет анонс наследника Dimensity 1200 — Dimensity 1300. Какими чертами будет обладать новый чип, информации нет. Это впервые, когда мы слышим о появлении этой SoC.

OnePlus Nord 2T приписывают 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400х1080 точек, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Руководить работой устройства станет операционная система Android 12 с оболочкой OxygenOS 12. Разрешение фронтальной камеры составит 32-мегапикселя и на задней панели предложат сет из трех модулей 50 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (монохромный датчик).

Читать также: OnePlus 10R получит впечатляющее «железо» как для устройства среднего класса ﻿

Будет у OnePlus Nord 2T фишка флагмана OnePlus 10 Pro. Речь идет о поддержке быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Емкость же батареи составит 4500 мАч.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: digit